Tuttosport: “Udinese-Palermo, le pagelle”

Il Palermo esce dalla Coppa Italia con una prestazione generosa, ma condizionata da errori nei momenti decisivi. Come evidenzia Tuttosport, la squadra di Inzaghi ha tenuto testa all’Udinese per larghi tratti, cedendo però di fronte alla maggiore concretezza dei friulani. Nelle pagelle firmate da Rudi Buset, Peda è il migliore con il gol che ha riacceso le speranze nel recupero, mentre Corona non ha sfruttato le occasioni avute.

Joronen 6

In ritardo sulla conclusione vincente di Zaniolo, evita la terza rete.

Pierozzi 6

Prestazione attenta.

Augello (1’ st) 6 Imprecisioni a livello difensivo compensate dalla bella palla per la rete rosanero.

Peda 6,5

Buona prestazione difensiva, con l’ottima incornata di testa nel finale che ha dato speranze ai suoi.

Veroli 6

Ottime chiusure, con qualche puntata in avanti soprattutto nel primo tempo.

Gyasi 5,5

Non crea particolari pericoli.

Ranocchia (1’ st) 6 Solo venti minuti, esce per un problema muscolare.

Segre (20’ st) 6 Buon apporto.

Gomes 5,5

Gara di interdizione, con qualche imprecisione.

Blin 5,5

Prestazione spenta, entra poco nel gioco dei suoi.

Giovane 5

Si addormenta nell’occasione del raddoppio friulano, macchiando una prestazione altrimenti generosa.

Brunori (14’ st) 5,5

Mezz’ora senza farsi notare.

Le Douaron 5,5

Si muove molto sul fronte offensivo, ma non sfrutta una buona palla a inizio partita.

Palumbo (1’ st) 5 Entra per proseguire il lavoro del compagno, senza però riuscire a garantire un apporto utile alla causa palermitana.

Vasic 5,5

Va a sprazzi, con qualche giocata di qualità, ma anche momenti di pausa.

Corona 5,5

Tante opportunità sfruttate malamente nella prima parte del match.

All. Inzaghi 6,5

Buona prestazione nonostante il risultato.

Arbitro Zanotti 6

Dirige senza farsi notare troppo un incontro molto fisico, ma con poche decisioni complicate da assumere.