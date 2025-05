Tuttosport: “Scalata alla Serie A. Irrompono le grandi”

La corsa verso l’ultimo posto disponibile per la Serie A entra nel vivo con l’andata delle semifinali playoff. Oggi scendono in campo le due formazioni meglio piazzate della regular season, Spezia e Cremonese, chiamate ad affrontare due outsider pericolose e in grande forma come Catanzaro e Juve Stabia. Come riporta Tuttosport, la tensione è alle stelle: i liguri, falcidiati dagli infortuni, si affidano alla forza mentale e al talento di Francesco Pio Esposito, mentre i lombardi sanno di dover affrontare un ambiente infuocato al “Menti”. Dall’altra parte, Catanzaro e Juve Stabia sognano un’altra impresa dopo aver eliminato Cesena e Palermo. Domenica i verdetti: in palio c’è un biglietto per la finalissima del 29 maggio e 1° giugno.