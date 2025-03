Tuttosport: “Rimpianto Palermo. La Samp in dieci strappa il pari”

GENOVA – La Sampdoria resta impantanata nella zona pericolosa della classifica, mentre il Palermo non riesce a spiccare il volo. Come sottolinea Marco Bisacchi per Tuttosport, il pubblico del Ferraris – oltre 25mila spettatori – ha regalato un’atmosfera da Serie A, ma il campo ha confermato i limiti di entrambe le squadre, che continuano a mostrare difficoltà nel campionato cadetto.

Per il Palermo, il pareggio sa di occasione sprecata, soprattutto perché la squadra di Dionisi non è riuscita a sfruttare oltre mezz’ora di superiorità numerica nel secondo tempo, dopo l’espulsione di Akinsanmiro. Il giocatore doriano, entrato da meno di tre minuti, ha perso un pallone banale in attacco, innescando un micidiale contropiede di Verre e Di Francesco. Il suo successivo fallo da ultimo uomo su Di Francesco ha portato al rosso diretto, l’ennesimo della stagione per la Samp.

Da quel momento, la partita cambia volto: il Palermo attacca a caccia del gol vittoria, ma la Sampdoria si difende con ordine e porta a casa un punto prezioso, il terzo consecutivo, pur restando in una posizione di classifica precaria.

«Avremmo meritato i tre punti, abbiamo fatto la partita – ha dichiarato Dionisi nel post-gara –. In un certo senso è un’occasione persa visto l’uomo in più, i ragazzi erano scontenti, ma l’infortunio iniziale di Audero poteva cambiare tutto. Questa prova ci dà consapevolezza».

Audero shock, poi Pohjanpalo risponde a Coda

L’avvio è da incubo per il Palermo, con Emil Audero che, al suo ritorno a Marassi da avversario, commette un errore da matita rossa dopo appena 50 secondi. Il suo rinvio sbagliato regala un assist involontario a Massimo Coda, che non si fa pregare e insacca per il vantaggio doriano.

La Sampdoria avrebbe anche l’occasione per raddoppiare, con almeno due chance per Niang e qualche protesta per un presunto fallo da rigore dello stesso Audero su Niang. Ma poco prima dell’intervallo, il Palermo trova il pareggio con Pohjanpalo, che di testa sfrutta un’uscita non perfetta di Cragno e sigla il suo quarto gol consecutivo in maglia rosanero.

«L’errore di Audero? Ci sta, a volte si sbaglia. Emil, però, ha fatto una grande partita», ha commentato Dionisi.

Dall’altra parte, il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici ha elogiato la sua squadra: «Abbiamo affrontato una grande squadra e giocato da grande squadra. L’espulsione non ci ha permesso di dare continuità alla prestazione, ma in dieci siamo stati bravi a portare a casa il pari».

La classifica resta complicata per la Sampdoria, ma Semplici predica fiducia: «Dobbiamo fare di più, ma non possiamo arrenderci. Serve continuare con coraggio e spensieratezza».

Per il Palermo, invece, il rammarico è evidente: il punto ottenuto mantiene la squadra in corsa, ma l’1-1 di Marassi lascia più di un rimpianto.