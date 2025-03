Brescia-Cesena, Maran: «Bisogna unirsi attorno a questo gruppo»

Rolando Maran, tecnico del Brescia, ha analizzato il pareggio casalingo per 1-1 contro il Cesena in conferenza stampa, evidenziando gli aspetti psicologici che stanno penalizzando la squadra.

«L’episodio negativo ci condiziona troppo, ma non deve essere una scusante. Per essere gratificati dobbiamo fare tanto, e al primo episodio contrario andiamo in tilt. Per 55 minuti siamo stati padroni del campo, giocando bene e portando tanti uomini in area. Vedo il lavoro quotidiano della squadra e so che i giocatori meritano tanto, ma serve compattezza: tutto l’ambiente deve essere forte e stare vicino alla squadra».

Maran ha poi sottolineato l’importanza di unire le forze per superare le difficoltà: «Bisogna unirsi attorno a questo gruppo: una parola di supporto, un aiuto da un compagno o il sostegno del pubblico possono fare la differenza».

Un commento anche sulla rete subita: «Sul gol del Cesena siamo stati sfortunati perché la palla ha sbattuto su Calvani. Concediamo un rimpallo e subiamo gol, mentre noi per segnare abbiamo preso una traversa e abbiamo avuto bisogno di una mischia e di un cross perfetto».

Infine, il tecnico delle Rondinelle ha parlato delle sue scelte tattiche e della gestione dei cambi: «Lavoreremo ancora di più sull’aspetto mentale. Il presidente non l’ho ancora visto, in questo momento penso solo a lavorare. Non c’è stata paura di perdere da parte nostra. Per inserire un giocatore come D’Andrea, visto che stavamo crossando tanto, avrei dovuto togliere fisicità in area. Ho utilizzato l’ultimo slot aspettando fino all’ultimo perché Adorni era affaticato».