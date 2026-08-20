Ravanelli consiglia Perin: «Palermo? Io fossi in lui prenderei seriamente in considerazione questa possibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Fabrizio Ravanelli apre al possibile trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Palermo. L’ex attaccante bianconero, con cui ha conquistato anche la Champions League, intervenuto ai microfoni di Tuttosport ha parlato dell’opportunità che potrebbe presentarsi per il portiere, sottolineando il fascino della piazza rosanero e la possibilità di diventare protagonista di un progetto ambizioso.

Ravanelli parte dalle qualità personali e professionali dell’estremo difensore della Juventus:


«Per quanto riguarda Mattia, credo che sia un ragazzo intelligente, ponderato, un grande professionista e credo che, arrivato anche a questo momento della sua carriera, poter avere una possibilità così importante possa essere una scelta ponderata da parte sua».

Ravanelli: «Io fossi in lui la prenderei in considerazione»

L’ex attaccante bianconero si è soffermato soprattutto sul fascino del Barbera e sulla passione del pubblico palermitano:

«Abbiamo visto che comunque andare a giocare, al di là della Serie B, in uno stadio incredibile, con una passione da parte dei tifosi fantastica, vincere un campionato e poi riuscire a rimanere qualche anno da protagonista di fronte a tutto quel pubblico palermitano credo che possa essere una scelta, secondo me, ponderata da parte sua».

Intervistato da Tuttosport, Ravanelli ha poi spiegato quale sarebbe la sua scelta se si trovasse nella posizione di Perin:

«Io fossi in lui sicuramente la prenderei in considerazione, perché giocare di fronte a quel pubblico lì, in quello stadio lì, con una squadra che è la favorita e cercare comunque di fare la storia del Palermo, riportare questo glorioso club in Serie A e poi, perché no, fare un campionato all’avanguardia, credo sia importante».

«Palermo società molto seria»

Per Ravanelli non ci sono soltanto il fascino della piazza e la possibilità di giocare con continuità. Nel ragionamento dell’ex Juventus trova spazio anche la solidità del progetto societario rosanero:

«Visto che comunque come società è una società molto seria, credo che Mattia ci possa pensare veramente e fare un pensierino».

L’ex attaccante, parlando ai microfoni di Tuttosport, ha quindi invitato Perin a valutare concretamente questa opportunità, pur senza spingersi a suggerire categoricamente l’addio alla Juventus:

«Non dico lasciare la Juventus, ma onestamente andare a provare un’esperienza secondo me importante».

Una presa di posizione chiara quella di Fabrizio Ravanelli a Tuttosport: Palermo rappresenterebbe per Perin non semplicemente la possibilità di giocare, ma anche l’occasione di provare a scrivere una pagina importante della storia rosanero, contribuendo al ritorno del club in Serie A.

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