Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, pronto l’assalto a Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Osti non molla

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Torna l’emergenza siccità”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen ko. Si torna sul mercato”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il cavallo di tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il figlio del vento”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Joronen preoccupa il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa, debutto da grande squadra”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sorpresona Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Apriremo un ciclo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia stellare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in 32.500 con il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Como, accordo con il Milan per Ricci. Frosinone, sprint Cheddira”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
torrente

Corriere dello Sport: “Torrente: «Palermo in pole, non può fallire. Sarà testa a testa con il Verona»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
CASTORI

Corriere dello Sport: “Castori: «Palermo da battere, è la squadra più forte. Ma occhio a Verona, Pisa e Cremonese»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, assalto a Perin. Il City Football Group pronto al via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Ravanelli consiglia Perin: «Palermo? Io fossi in lui prenderei seriamente in considerazione questa possibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026