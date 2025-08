Tuttosport: “Palermo, Inzaghi in porta vuole il “suo” Semper”

Il mercato dei portieri in Serie B ruota attorno al Palermo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Filippo Inzaghi ha chiesto alla dirigenza rosanero un secondo portiere esperto da affiancare ad Alfred Gomis. Il nome in cima alla lista è quello di Adrian Semper, suo fedelissimo nella passata stagione a Pisa.

Non è l’unico nome nel taccuino per la porta: i rosanero seguono anche Jonathan Klinsmann, attualmente al Cesena, e Francesco Bardi, rimasto senza contratto dopo l’ultima esperienza.

Cesena, colpo Ciervo. Avellino su Tutino

Sempre da Tuttosport, arrivano novità anche per quanto riguarda il Cesena, che si è assicurato Riccardo Ciervo in prestito dal Sassuolo. Più complicata invece la pista che porta a Livano Comenencia (Juventus), mentre sul fronte uscite il nome caldo è proprio Jonathan Klinsmann, seguito con interesse dal Palermo.

Intanto l’Avellino si prepara ad accogliere Gennaro Tutino, atteso oggi per le visite mediche. Il club irpino prosegue la trattativa con il Cesena per Massimiliano Mangraviti, che il club romagnolo però non intende liberare facilmente. Una possibile alternativa è Federico Barba, svincolato dopo l’esperienza in Svizzera col Sion, anche lui nel mirino del Pescara.

Reggiana, tris dal Cosenza. Spezia su Beruatto

Sul fronte difesa, la Reggiana – come scrive Tuttosport – punta a un colpo triplo dal Cosenza: Michael Venturi, Alessandro Caporale e il fantasista Aldo Florenzi. Intanto è ufficiale l’ingaggio di Danilo Quaranta, reduce da un’ottima stagione alla Juve Stabia.

Lo Spezia insiste per Pietro Beruatto del Pisa, allenato in passato da Luca D’Angelo, tecnico dei liguri. La richiesta del Pisa è di 1,5 milioni di euro, ma lo Spezia è fiducioso di chiudere a cifre più contenute.

Movimenti anche per Modena, Frosinone ed Entella

Il Modena è a caccia di esterni: piacciono Leonardo Sernicola e Luca Zanimacchia (Cremonese), oltre a Edoardo Pieragnolo del Sassuolo. Il Frosinone ha individuato in Manuel Ricciardi del Cosenza il rinforzo ideale per la fascia destra. Infine, la Virtus Entella guarda in casa Bari: dopo aver preso Ahmad Benali, ha messo nel mirino Karlo Lulic, di ritorno dal prestito all’FK Sarajevo.

Tra le operazioni minori segnalate da Tuttosport, da evidenziare anche il triennale firmato da Taha Zidouh con il Modena (capocannoniere della Primavera) e l’arrivo di Comotto allo Spezia dal Milan.

Delli Carri, schiarita in arrivo

Dopo settimane ai margini per via della trattativa col Monza, Filippo Delli Carri ha giocato uno spezzone nell’amichevole del Padova contro l’Under 23. Ora, secondo Tuttosport, si parla addirittura di un possibile prolungamento del contratto in Veneto.