Tuttosport: “Palermo, ecco il nuovo portiere. Saric in Turchia Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo ha scelto il nuovo portiere. Dopo l’infortunio di Gomis, il club rosanero ha virato su Jesse Joronen, 32 anni, svincolato, e nelle prossime ore definirà gli ultimi dettagli dell’accordo. Come scrive Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’estremo difensore finlandese firmerà un contratto annuale, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Inzaghi, però, ripartirà da Bardi: sarà ancora lui a difendere la porta nell’esordio in campionato contro la Reggiana, sabato alle 21 al Barbera. L’ex portiere del Frosinone, pescato tra gli svincolati, ha conquistato il posto parando il rigore decisivo contro la Cremonese in Coppa Italia.

Nasti all’Empoli, Samp vicina a Sverko

Sul mercato, l’Empoli si è aggiudicato Marco Nasti, 21 anni, centravanti in uscita dalla Cremonese. Arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni. Nasti in Serie B ha già collezionato 92 presenze, 14 reti e 4 assist. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Sampdoria è invece vicina a chiudere per Marin Sverko, difensore croato classe 1997 in scadenza con il Venezia nel 2026.

La Juve Stabia rinforza la retroguardia con Filippo Reale, 19 anni, dalla Primavera della Roma. Il club campano sfida Monza e Lecce per Omar Correia, mediano franco-senegalese della Triestina.

Il Frosinone ha chiesto al Genoa la punta nigeriana David Ankeye, 23 anni, rientrato dal prestito al Rapid Bucarest. Intanto Andrija Novakovich, attaccante statunitense di origini serbe, rientrato al Venezia dopo il prestito al Bari, piace molto alla Reggiana: il problema, spiega Scaduto su Tuttosport, è che i lagunari hanno già un accordo con l’Union Brescia.

Ressa anche per Kevin Lasagna, 33 anni, rientrato al Verona dopo la parentesi a Bari: su di lui ci sono Entella, Mantova e la Salernitana. Il difensore Giorgio Cittadini, 23 anni, dopo il mancato passaggio allo Spezia, potrebbe approdare al Pescara. Gli abruzzesi hanno già piazzato il colpo Antonio Di Nardo, 26 anni, ex Campobasso, arrivato da svincolato.

Saric torna in Turchia

Infine, Dario Saric, 28 anni, centrocampista italo-bosniaco, non finirà al Modena come pedina nello scambio per Palumbo. Come scrive ancora Tuttosport, è pronto a tornare all’Antalyaspor, dove aveva già giocato nel 2023/24.

Un mercato vivace, quello raccontato da Gianluca Scaduto sulle colonne di Tuttosport, che registra incastri decisivi a ridosso dell’inizio del campionato.