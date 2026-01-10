Tuttosport: “Moro per il Cesena. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato entra nel vivo e arrivano una serie di colpi ufficiali in Serie B. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Bari ha annunciato due innesti già a disposizione per le partite di oggi. Dall’Inter arriva in prestito secco il difensore Stabile, classe 2004, che aveva iniziato la stagione alla Juve Stabia, collezionando 14 presenze per 718 minuti in campionato.

Insieme a lui, sempre dall’Inter passando dalla Juve Stabia, arriva anche l’ala destra De Pieri, 19 anni, che con le Vespe ha totalizzato 7 apparizioni e 1 gol in 179 minuti. Un doppio rinforzo giovane e mirato, come sottolinea ancora Gianluca Scaduto sulle colonne di Tuttosport, per dare nuove soluzioni al reparto difensivo e offensivo dei pugliesi.

Si muove anche la Reggiana, che ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Belardinelli, 24 anni, in prestito fino a giugno dall’Empoli. In Toscana, in questa stagione, il giocatore aveva raccolto 9 presenze per 512 minuti. Operazione confermata da Tuttosport, sempre a firma di Gianluca Scaduto, nell’aggiornamento di mercato.

Colpo importante per lo Spezia, che ha annunciato l’ingaggio dell’esterno destro Adamo dal Cesena. Il classe 1997, reduce da 17 presenze, 1 gol e 653 minuti disputati in stagione, ha firmato con i liguri un contratto fino al 2028, come evidenziato ancora da Gianluca Scaduto su Tuttosport.

Alla Carrarese, invece, arriva il centrocampista Troise, 20 anni, cresciuto nei vivai di Monza e Lazio. Intanto il Cesena continua a lavorare sul mercato in entrata e segue con interesse l’attaccante Moro del Sassuolo: il classe 2001, in Serie A, sta trovando poco spazio, con appena 8 presenze e 98 minuti giocati.