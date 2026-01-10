Gazzetta dello Sport: “Spezia, caccia al bomber. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato continua a muoversi e lo Spezia, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Adamo dal Cesena, resta attivo su due tavoli per rinforzare l’attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i liguri hanno riacceso la prima trattativa in ordine cronologico, quella con il Modena per il prestito di Mendes, rimasta in standby nei giorni scorsi.

Sul fondo resta aperto anche il dialogo con la Fiorentina per il possibile ritorno di Nzola, ma l’operazione appare complessa a causa dell’ingaggio elevato dell’attaccante angolano, come sottolinea la Gazzetta dello Sport nel punto mercato dedicato alla Serie B.

Nel frattempo, alla Reggiana è arrivato Belardinelli dall’Empoli e ora il club emiliano accelera per Buso del Catanzaro, considerando che Marras è diretto al Brescia. Movimenti anche in casa Sampdoria, che guarda con interesse a Viti, fuori dai piani della Fiorentina (proprietà Nizza), e ha già avviato il piano delle uscite con Coubis al Cluj, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Il Bari continua a monitorare Benedetti e Cuni, mentre la mancata convocazione di Vivarini per la trasferta di Carrara ha di fatto rimesso sul mercato Partipilo, di proprietà del Parma. Proprio la Carrarese ha chiuso per il centrocampista Troise, classe 2004, ex Monza Primavera.

Scendendo in Serie C, la Salernitana ha operato il sorpasso decisivo per Cuppone del Cerignola, completando un’operazione che conferma l’intensa attività delle società anche nella terza serie, come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport.