Tuttosport: “L’Avellino punta a riavere Insigne. Bari su Pandolfi Tutte le trattative del giorno in B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo, tra manovre, trattative e strategie. Il Palermo prova a chiudere per Andrea Cistana, svincolato dopo il fallimento del Brescia. Ma mentre il difensore sembra avvicinarsi ai rosanero, altri due obiettivi si complicano.

Come scrive Cristiano Tognoli su Tuttosport, «si allontana invece dai rosanero il centrocampista del Modena Antonio Palumbo perché la contropartita Dario Saric non è ancora convinto di trasferirsi in gialloblù». Uno stallo che frena un’operazione ormai impostata.

Anche l’esterno Salvatore Elia, attualmente allo Spezia, resta nel mirino del Palermo ma la strada è in salita. «Problemi per il Palermo anche per arrivare all’esterno Salvatore Elia», conferma ancora Tognoli, che però evidenzia come l’alternativa sia già stata individuata: Emmanuel Gyasi.

Avellino sogna il ritorno di Insigne

Intanto, si muove l’Avellino, e lo fa con ambizione. Nel mirino c’è Roberto Insigne, ormai fuori dal progetto del Palermo. L’obiettivo è chiaro: «Riportare in biancoverde il trequartista Roberto Insigne», scrive Tognoli su Tuttosport, confermando che l’operazione è in corso.

Il Bari, invece, lavora sul fronte offensivo con un’offerta per Luca Pandolfi del Cittadella. La risposta? Una richiesta da un milione di euro, come riporta ancora Tuttosport. In entrata, i pugliesi si sono già assicurati tre innesti dal Brescia ormai scomparso: Lorenzo Dickmann, Matthias Verreth e Gabriele Moncini.

Movimenti sparsi: Monza, Modena, Juve Stabia e Sudtirol

Il Monza ufficializza Adam Bakoune, difensore arrivato a titolo definitivo dal Milan. Il Modena chiude per Daniel Tonoli dalla Pergolettese. La Juve Stabia punta sul baby Caprini (classe 2006, di proprietà Fiorentina), mentre valuta Simone Tronchin, conteso anche da Pescara e Sudtirol.

Il Mantova, invece, si prepara a dare le chiavi del centrocampo allo sloveno Zan Majer, già visto in B con Lecce, Reggina e Cremonese.

E proprio dal Pescara arriva l’ultima polemica di giornata: il centrocampista svincolato dalla Ternana ha scelto la Salernitana. Il presidente Daniele Sebastiani sbotta: «Se ha preferito fare questa scelta nonostante l’offerta vantaggiosa che gli avevamo fatto, deduco che si tratti di un giocatore da Serie C».