Tuttosport: “La staffetta Inzaghi-Gilardino”

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, nella città della Torre Pendente è tempo di grandi ritorni in salsa Mondiale. Dopo l’addio ufficiale di Pippo Inzaghi, che ha riportato il Pisa in Serie A dopo 34 anni, la panchina nerazzurra potrebbe essere affidata a Alberto Gilardino. Come ai tempi del Milan, potrebbe ripetersi la staffetta tra i due Campioni del Mondo 2006: oggi a Forte dei Marmi l’incontro decisivo tra il tecnico biellese e la dirigenza toscana. Il contratto? Pronto un biennale, come anticipa Schira sulle colonne di Tuttosport.

Nel frattempo, Giovanni Stroppa ha salutato ufficialmente la Cremonese (in attesa dell’annuncio del suo arrivo al Venezia), mentre resta aperta la questione direttore sportivo in casa grigiorossa. Tra i papabili alla successione si valutano nomi importanti come Gianluca Petrachi, Nereo Bonato, Guido Angelozzi e una possibile conferma di Simone Giacchetta.

In Serie A, tiene banco il mercato centrocampisti. Come riferisce ancora Nicolò Schira su Tuttosport, la Lazio punta forte su Loftus-Cheek, in uscita dal Milan, con Sarri deciso a rigenerarlo dopo averlo già allenato al Chelsea. In alternativa, l’idea resta Payero dell’Udinese. Per quanto riguarda le cessioni, la Roma è a un passo dal chiudere l’accordo per Paredes al Boca Juniors (3,5 milioni), mentre per sostituirlo si segue O’Riley del Brighton.

Grande fermento anche in casa Napoli, sempre secondo Schira su Tuttosport: dopo l’acquisto di Marianucci (9 milioni all’Empoli), il club partenopeo è vicino a Juanlu Sanchez (15 milioni al Siviglia), lavora all’intesa con il Bologna per Beukema (offerta da 30 milioni) e pianifica i prossimi contatti con l’Udinese per Lorenzo Lucca.

In Serie B, il Como si prepara ad accogliere Baturina dalla Dinamo Zagabria e resta vicino a Abde Ezzalzouli del Betis. Nel frattempo, il Sassuolo blinda Domenico Berardi con un rinnovo fino al 2028, mentre l’Udinese sta lavorando per estendere il contratto di Solet. Occhio anche alla situazione Angelino: il possibile ritorno dell’Al Hilal potrebbe riaprire la trattativa, con De Cuyper (Club Brugge) già sotto osservazione.