Gazzetta dello Sport: “Inzaghi-Palermo, ora manca solo la firma”

È stata una giornata decisiva per la costruzione del nuovo Palermo. Come riportano Scognamiglio e Vitale su La Gazzetta dello Sport, ieri è arrivata l’ufficialità della risoluzione contrattuale tra Pippo Inzaghi e il Pisa. L’allenatore emiliano è ora libero e pronto a legarsi formalmente al club rosanero, con un accordo che prevede un biennale e un’opzione per un terzo anno in caso di promozione in Serie A. Tra le due società è stato raggiunto un accordo per un indennizzo di circa 700mila euro, che libera definitivamente il tecnico.

Come evidenziano ancora Scognamiglio e Vitale nella loro analisi per La Gazzetta dello Sport, Inzaghi – attualmente in vacanza a Formentera, ma costantemente in contatto telefonico con il club – ha già iniziato a pianificare il mercato insieme al direttore sportivo Carlo Osti, il cui contratto è stato prolungato di un anno. Anche in questo caso, è previsto un prolungamento automatico fino al 2027 in caso di promozione. Un tandem, quello tra Inzaghi e Osti, chiamato a costruire un Palermo ambizioso e competitivo sin dal ritiro precampionato.

Il quadro delle panchine si muove anche altrove. Giovanni Stroppa ha ufficialmente chiuso la sua avventura con la Cremonese, e – secondo quanto riferiscono sempre Scognamiglio e Vitale su La Gazzetta dello Sport – è ormai prossimo all’accordo con il Venezia, che si prepara a salutare Eusebio Di Francesco. Fumata bianca attesa anche per Sottil al Modena, con Mandelli destinato a tornare alla guida della Primavera, e per Alberto Aquilani al Catanzaro, con un lungo scambio di documenti già in atto.

Infine, si registra il possibile sbarco di Fabio Caserta al Bari, in vantaggio su Abate e Maran. L’ex tecnico del Catanzaro è pronto a firmare un biennale, mentre si attende l’incontro tra Silvio Baldini e Pasquale Foggia per discutere il futuro al Pescara dopo la promozione conquistata ai playoff. Anche in Serie C si muovono le panchine: Andrea Chiappella, ex Giana Erminio, è a un passo dall’accordo con l’Entella.