Tuttosport: “Stroppa a Venezia vuole pure De Luca. Palermo su Borrelli, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il valzer delle panchine e dei mercati in Serie B e C entra nel vivo. Come riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, Giovanni Stroppa è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Venezia: l’ex tecnico della Cremonese, liberatosi nei giorni scorsi, firmerà un contratto biennale con i lagunari e ha già chiesto alla dirigenza di provare a portare con sé tre giocatori: l’attaccante De Luca, il difensore Antov e il trequartista Valoti.

Nel frattempo, Pippo Inzaghi, dopo la rescissione con il Pisa, è pronto a firmare con il Palermo, dove approderà con tutto il suo staff storico: il vice Maurizio D’Angelo, i preparatori Luca Alimonta e Daniele Cominotti, e il collaboratore tecnico Simone Baggio. Come sottolinea ancora Tognoli su Tuttosport, l’obiettivo dei rosanero è costruire un attacco stellare: nonostante la presenza di Pohjanpalo, Brunori, Le Douaron ed Henry, il club siciliano segue con interesse Gennaro Borrelli, che si svincolerà ufficialmente dal Brescia non appena sarà completato il processo di fallimento societario.

La Juve Stabia, in Serie C, punta forte sul ritorno di Fabio Caserta, attualmente vicino al Bari: un’operazione non facile, che potrebbe aprire le porte anche ad alternative come Ignazio Abate, Alessandro Dal Canto o Attilio Tesser. A Modena, intanto, lo stesso Caserta è in lizza con Maran e Tesser per la panchina, mentre Paolo Mandelli è stato confermato alla guida della Primavera.

Come aggiunge ancora Cristiano Tognoli su Tuttosport, il Cesena ha ufficializzato Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo: «Approdo in una piazza che merita la Serie A», ha dichiarato il dirigente, parlando del valore aggiunto dell’allenatore Michele Mignani e del gioiello Christian Shpendi, su cui ha detto: «Non abbiamo necessità di vendere, per noi è fondamentale».

Infine, spazio anche alle uscite eccellenti: nel rinnovato Monza guidato da Paolo Bianco, non ci sarà posto per Gagliardini, Dany Mota e il capitano Matteo Pessina, a conferma di un progetto tecnico che cambierà profondamente volto.