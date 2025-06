Repubblica: “Il Palermo già nel futuro”

Ora è ufficiale: Carlo Osti proseguirà il suo incarico di direttore sportivo del Palermo. Come riportato da Repubblica Palermo a firma di Valerio Tripi, il club di viale del Fante ha comunicato la prosecuzione del rapporto con il dirigente arrivato lo scorso gennaio. Anche se non specificata nella nota del club, la durata dell’accordo sarebbe biennale, in linea con il contratto che a breve firmerà anche Filippo Inzaghi, prossimo tecnico rosanero.

Il lavoro di Osti non si è mai fermato: come spiega Repubblica Palermo, il ds è stato centrale nella definizione dell’intesa con Inzaghi, ufficialmente libero dal Pisa dopo la risoluzione del contratto. L’ex tecnico di Reggina, Venezia e Benevento guiderà un gruppo di lavoro già collaudato: al suo fianco ci saranno Maurizio D’Angelo, vice allenatore; Simone Baggio, collaboratore tecnico; e i preparatori atletici Luca Alimonta e Daniele Cominotti. Il progetto, fortemente voluto dal City Football Group, mira a riportare il Palermo in Serie A dopo tre stagioni.

Osti, sottolinea ancora Repubblica Palermo, ha già lasciato il segno nel mercato invernale, portando tre elementi di spessore come Audero, Magnani e Pohjanpalo. Mentre il portiere farà ritorno al Como (con trattativa in corso per un possibile nuovo prestito o acquisto), difensore e attaccante saranno due colonne della squadra anche nella prossima stagione. In uscita il giovane Desplanches, richiesto dal Vicenza ma seguito anche da club di Serie B.

Sul fronte esterni, oltre ai già noti Elia e Bradaric, si valutano le piste che portano a Lazovic (Verona) e Reca (Spezia). Intanto, il ritiro precampionato è fissato per metà luglio a Chatillon-Saint Vincent, in Val d’Aosta, con sede presso il Grand Hotel Billia e allenamenti allo stadio Brunod da 3.000 posti. Ancora da definire il programma delle amichevoli, ma la macchina rosanero è già in pieno movimento.