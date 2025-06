Giornale di Sicilia: “Palermo, regista ed esterni. Le priorità sono in mezzo”

Con la conferma di Carlo Osti come direttore sportivo, il Palermo si prepara a entrare nel vivo della sessione estiva di calciomercato. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, manca ormai solo l’ufficialità dell’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero per dare il via alle operazioni in entrata. I due — DS e futuro tecnico — hanno già individuato i ruoli su cui intervenire con urgenza: un portiere, un difensore di destra nel terzetto arretrato e esterni a tutta fascia.

In cima alla lista dei desideri c’è Emil Audero, protagonista nella scorsa stagione e desideroso di continuare l’esperienza in Sicilia. Tuttavia, per riportarlo a Palermo sarà necessario trattare con il Como, che detiene il suo cartellino e dovrà chiarire le proprie intenzioni sul futuro del portiere.

Sul fronte regista, la priorità resta Salvatore Esposito dello Spezia, ma — come evidenzia il Giornale di Sicilia — i costi dell’operazione e la concorrenza elevata rendono complicata la trattativa. Per questo motivo, la dirigenza rosanero monitora le alternative: in particolare Lorenzo Amatucci (Fiorentina) e Niklas Pyyhtiä (Bologna), entrambi classe 2004 e con prospettive interessanti.

Per quanto riguarda la mezzala, due nomi caldi sono Francesco Sersanti della Juventus Next Gen e Darko Lazovic del Verona. Il serbo, in scadenza, potrebbe essere un’opportunità di esperienza e qualità, anche se — come riferisce il Giornale di Sicilia — starebbe riflettendo su un possibile ritorno in patria.

Uscite e valutazioni in corso

In uscita sono praticamente certe le partenze di Saric e Vasic. Il primo è stato seguito dal Cesena, ma i colloqui sul riscatto sono al momento congelati; il secondo potrebbe trasferirsi al Padova, con formule possibili che includono sia il prestito secco che il prestito con diritto di riscatto.

Situazione da definire anche per Valerio Verre: se Inzaghi opterà per un modulo privo del trequartista, l’ex Sampdoria rischia di finire fuori dal progetto tecnico.

Infine, il Palermo tiene in considerazione due profili per le corsie laterali: Salvatore Elia e Arkadiusz Reca. Entrambi graditi, ma operazioni complesse: il primo è in attesa di rinnovo con lo Spezia, mentre il secondo — in scadenza il 30 giugno — valuta un rientro in Polonia.

Il nuovo Palermo prende forma. Manca solo l’ultima firma. Poi sarà tempo di costruire davvero.