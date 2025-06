Tuttosport: “Inzaghi già a Palermo, oggi la presentazione ufficiale: obiettivo dichiarato la promozione”

È atterrato ieri a Palermo e oggi verrà presentato ufficialmente: prende così il via la nuova avventura rosanero per Inzaghi, che – come sottolinea Tuttosport – arriva nel capoluogo siciliano con un obiettivo preciso e senza mezze misure.

Dopo aver centrato la promozione in Serie A con il Pisa, l’allenatore è pronto a rilanciarsi subito con il Palermo e lo fa, come evidenzia ancora Tuttosport, con la consueta determinazione che ha contraddistinto la sua carriera da tecnico.

L’obiettivo? Ancora una volta la promozione. Nessun giro di parole, nessuna diplomazia: secondo quanto riportato da Tuttosport, il messaggio è chiaro fin dal primo giorno.