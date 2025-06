Tuttosport: “Dionisi chiedeva garanzie. Il Frosinone chiude per Alvini”

Sono giorni caldi per la panchina del Frosinone, ancora vacante. Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Renzo Castagnini – che sarà ufficializzato il 1° luglio al termine del vincolo con il Brescia – avrebbe inizialmente pensato a Rolando Maran. Ma il tecnico, sorpreso dalla proposta, ha rifiutato per via dei rapporti poco idilliaci con lo stesso Castagnini nella passata stagione in biancazzurro.

Il presidente Maurizio Stirpe aveva vagliato anche il profilo di Pierpaolo Bisoli e l’idea Coppitelli, ma adesso il favorito è Massimiliano Alvini, sotto contratto col Cosenza fino al 2026. La società calabrese, guidata da Eugenio Guarascio, sarebbe disposta a liberarlo. Tra i nomi seguiti c’è anche Alessio Dionisi, che dopo l’esperienza al Palermo chiede garanzie tecniche per puntare almeno ai playoff.

Intanto a Bari è stato il giorno di Fabio Caserta, che si è presentato ufficialmente: «A Catanzaro non condividevamo più la stessa visione. Qui ho trovato entusiasmo e ho voglia di riaccenderlo: non contano solo i soldi, in B non vince sempre chi spende di più». Sempre secondo Tuttosport, il Catanzaro è vicino a cedere Tommaso Biasci, attaccante seguito con interesse da Cesena e Pescara (favoriti gli abruzzesi).

Il Monza, che ha già bloccato Luca Lezzerini in uscita dal Brescia, valuta anche il portiere Demba Thiam, rientrato alla SPAL dopo il prestito alla Juve Stabia.

Movimenti anche in casa Cesena: in entrata l’esterno Rao, svincolato dalla SPAL, e nel mirino il terzino Cinquegrano (classe 2004, Sassuolo). Sempre per l’attacco, i romagnoli seguono Corona, reduce da 10 gol col Pontedera, e Pietrelli della Juventus Next Gen.

Chiusura sulla Sampdoria: come scrive ancora Tuttosport, oggi è previsto un vertice societario per decidere il futuro della panchina. La conferma di Evani, nonostante la salvezza ai playout, è difficile. I candidati per la successione sono Paolo Vanoli e Daniele De Rossi, ex collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale. In seconda fila resta anche Beppe Iachini, già protagonista della promozione in A con i blucerchiati nel 2012.