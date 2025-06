Il Resto del Carlino: “Modena, il sogno resta Desplanches”

Più il tempo passa, più si avvicina il momento dell’epilogo per diversi giocatori in scadenza di contratto. Come racconta Alessandro Troncone su il Resto del Carlino Modena, la società sembra intenzionata a proseguire su una linea chiara: ringraziare, ma chiudere qui il rapporto con molti protagonisti delle scorse stagioni.

Tra i nomi destinati all’addio c’è Duca, simbolo di un’epoca. In gialloblù dal 2018, è l’ultimo superstite di quella squadra e vedrà scadere il contratto il 30 giugno. Nonostante un’opzione per il rinnovo fino al 2026, ad oggi tutto tace e il futuro è un’incognita. Analogo destino per Ponsi, frenato da infortuni nell’ultimo anno: avrebbe potuto offrire intelligenza tattica sia come esterno che come difensore aggiunto, ma dopo quattro stagioni anche per lui si profila un futuro lontano da Modena.

Come ricorda ancora il Resto del Carlino Modena, il difensore Vulikic, coinvolto nell’operazione Abiuso dello scorso gennaio, farà ritorno in Liguria, mentre Kamate è rientrato all’Inter: per lui si profila un approdo alla neonata Under 23 nerazzurra di Serie C, guidata da Vecchi.

Capitolo portieri: Seculin, arrivato in prestito per la seconda metà di stagione, tornerà a Trapani. Ma anche la posizione di Gagno è in discussione: Chichizola è già un colpo praticamente chiuso, mentre il sogno porta a Desplanches, nome che potrebbe rientrare nei discorsi con il Palermo per il centrocampista Palumbo.

Infine, i prestiti: Idrissi, Di Pardo e Dellavalle restano in bilico. Serviranno nuovi tavoli di confronto con Cagliari e Torino. Come sottolinea Troncone su il Resto del Carlino Modena, un ruolo chiave potrebbe giocarlo lo staff: Pisacane, che ha già allenato Idrissi nella Primavera sarda, e Baroni, attuale tecnico gialloblù, potrebbero influire nelle valutazioni.

Si apre così una nuova fase per il Modena, che tra mercato e programmazione, inizia a voltare pagina. E il Resto del Carlino Modena, attraverso la firma di Alessandro Troncone, fotografa con precisione l’inizio di questa transizione.