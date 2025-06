Il Secolo: “Giorni decisivi per Elia al Palermo”

Sono giorni cruciali per il futuro di Salvatore Elia, esterno classe 1999, il cui trasferimento potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare il mercato in entrata dello Spezia. Come riportano Massimo Guerra e Armando Napoletano su Il Secolo XIX La Spezia, la cessione dell’ex rosanero permetterebbe al club di migliorare l’indice di liquidità e di muoversi con maggiore libertà in entrata.

Il Palermo è pronto a presentare un’offerta iniziale da 1,2 milioni di euro, cifra ritenuta congrua in relazione al valore del calciatore, ma a La Spezia si guarda con attenzione anche alla concorrenza del Venezia. Secondo quanto evidenziato da Il Secolo XIX La Spezia, i lagunari sarebbero pronti a un rilancio per accontentare le richieste del neo allenatore Giovanni Stroppa, che ha già indicato Elia come uno dei profili prioritari per il suo nuovo progetto tecnico.

La situazione resta fluida, ma come sottolineano Guerra e Napoletano su Il Secolo XIX La Spezia, la partenza di Elia rappresenta un crocevia strategico per definire le mosse successive dello Spezia sul mercato.