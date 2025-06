Gazzetta dello Sport: “Corona-Reggiana? La Samp pensa anche a Baldini. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Frosinone si avvicina alla scelta del nuovo allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole c’è Alvini, in vantaggio su Viali, per occupare la panchina lasciata vacante.

Situazione ancora aperta in casa Sampdoria, dove accanto a De Rossi sono entrati nel giro anche Silvio Baldini e Foti. La Gazzetta dello Sport riferisce che è in programma un incontro decisivo in sede per definire la strategia tecnica.

Sul mercato giocatori, la Reggiana segue da vicino Bertagnoli del Brescia e Corona, di proprietà del Palermo ma reduce da una stagione positiva al Pontedera, con l’Entella che osserva con attenzione.

Il Catanzaro ha definito l’arrivo del portiere Marietta dall’AlbinoLeffe, mentre l’Avellino valuta il difensore Bettella del Frosinone.

In Serie C, come riporta ancora La Gazzetta dello Sport, la Casertana ha ufficializzato Bertotto come nuovo allenatore, mentre la Salernitana pensa a Michele Franco per il ruolo di direttore sportivo nella ricostruzione post-retrocessione.