Gazzetta dello Sport: “È già Inzaghi-mania a Palermo. Ora il club accelera sul mercato”

È già Inzaghi-mania a Palermo. Duemila tifosi si sono riversati nel piazzale dello stadio Renzo Barbera per dare il benvenuto a Filippo Inzaghi, nuovo allenatore dei rosanero. Una vera e propria ovazione, tra cori, bandiere, tamburi e fumogeni, che ha trasformato il primo giorno dell’ex bomber in Sicilia in un evento carico di emozione e aspettative. Come riporta Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, l’entusiasmo popolare è stato travolgente, al punto da sorprendere lo stesso tecnico: «È la più grande accoglienza che abbia mai ricevuto – ha detto Inzaghi affacciandosi dalla finestra della tribuna centrale – Oggi tutti hanno capito perché ho scelto Palermo».

Una folla accaldata dal sole ma riscaldata dall’attesa ha accolto l’ex attaccante campione del mondo come un messia calcistico. Il legame con la piazza, sottolinea ancora Vitale sulla Gazzetta dello Sport, è nato al primo sguardo. «Non mi piace fare tante chiacchiere, preferisco i fatti – ha aggiunto Inzaghi – Io e i miei giocatori dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di questo entusiasmo. Voi siete il dodicesimo uomo: per realizzare il nostro sogno abbiamo bisogno di voi».

La giornata odierna proseguirà con la presentazione ufficiale nel centro sportivo di Torretta, che diventerà la base operativa del progetto tecnico targato Inzaghi. Il nuovo allenatore prenderà contatto per la prima volta con la struttura dove nascerà il Palermo della prossima stagione.

Intanto, come scrive ancora Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione del nuovo allenatore i primi rinforzi in vista del ritiro. Due operazioni sono in dirittura d’arrivo: Tommaso Augello, terzino sinistro in scadenza con il Cagliari, ha deciso di accettare il progetto Palermo, preferendolo a diverse proposte dalla Serie A. Decisiva la conoscenza pregressa con il ds Carlo Osti, fin dai tempi della Sampdoria.

L’altro affare imminente riguarda Antonio Palumbo del Modena: la trattativa è avviata da settimane e, sebbene manchi ancora l’ok definitivo, l’intesa sembra ormai a un passo. Ma non finisce qui. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Palermo ha messo nel mirino Salvatore Elia, per rinforzare la corsia destra. Il laterale, che ha già vestito il rosanero due stagioni fa, è in uscita dallo Spezia, ma la trattativa non è ancora chiusa.

Infine, per la difesa, Osti ha sondato la disponibilità di un altro ex: Edoardo Goldaniga, oggi al Como. Il centrale riflette su un eventuale rinnovo con i lariani, ma una fumata nera potrebbe aprire spiragli per un ritorno in Sicilia.

Insomma, conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la prima partita Inzaghi l’ha già vinta, quella dell’entusiasmo popolare. Ora tocca alla società alimentare questo slancio con il mercato, e costruire una squadra all’altezza del sogno chiamato Serie A.