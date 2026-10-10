Tuttosport: “Empoli-Palermo, Inzaghi cambia sulla destra: Pierozzi favorito su Cassandro. Andreoletti sceglie il 3-5-2”

Il Palermo torna in campo per difendere il primato in classifica e affronta l’Empoli nella sfida in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15 allo stadio Castellani-Computer Gross Arena. Dopo la sosta per le Nazionali, Filippo Inzaghi punta sulla continuità, ma potrebbe apportare una modifica alla formazione iniziale. Secondo le probabili formazioni pubblicate da Tuttosport, Pierozzi è favorito per una maglia da titolare sulla corsia destra, mentre l’Empoli di Matteo Andreoletti dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Distefano e Popov in attacco.

Palermo, Pierozzi dal primo minuto. Fortin confermato tra i pali





La principale indicazione fornita da Tuttosport riguarda la fascia destra della difesa rosanero. Inzaghi dovrebbe scegliere Niccolò Pierozzi dal primo minuto, con Tommaso Cassandro inizialmente in panchina.

Tra i pali confermato Mattia Fortin, nonostante il recupero di Mattia Perin, nuovamente a disposizione dopo il problema fisico accusato nelle scorse settimane.

La linea difensiva dovrebbe essere completata da Bani e Ceccaroni al centro, con Augello sulla corsia sinistra.

A centrocampo spazio alla coppia Ranocchia-Segre, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Antonio Palumbo e Johnsen. Il riferimento offensivo sarà Joel Pohjanpalo.

Restano indisponibili Barba, Joronen e Strefezza.

Empoli, Andreoletti punta su Deli e sulla coppia Distefano-Popov

Per il debutto sulla panchina dell’Empoli, Matteo Andreoletti dovrebbe affidarsi al 3-5-2.

Secondo Tuttosport, davanti al portiere Seghetti agirà il terzetto difensivo composto da Magnino, Curto e Cauz.

Sulle fasce spazio a Zedadka e Corrado, mentre il centrocampo sarà formato da Biondini, Deli e Saporiti.

In attacco confermata la coppia Distefano-Popov, con Shpendi inizialmente tra le riserve.

Non saranno disponibili Monaco e Yepes, mentre non risultano giocatori squalificati o diffidati.

Empoli-Palermo, le probabili formazioni di Tuttosport

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Magnino, Curto, Cauz; Zedadka, Biondini, Deli, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov.

Allenatore: Matteo Andreoletti.

A disposizione: Perisan, Filippis, Indragoli, Romagnoli, Degli Innocenti, Bandinelli, Bembnista, Berizzi, Belardinelli, Huqi, Ceesay, Shpendi.

Indisponibili: Monaco, Yepes.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Perin, Nespola, Peda, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Mazzitelli, Estevez, Gyasi, Hernani, Gabrielloni.

Indisponibili: Barba, Joronen, Strefezza.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Nessuno.

Empoli-Palermo, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Empoli e Palermo si disputerà oggi alle ore 15 allo stadio Castellani-Computer Gross Arena.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Prime Video, secondo le indicazioni riportate da Tuttosport.

La diretta testuale dell’incontro sarà inoltre disponibile su Tuttosport.com.

Empoli-Palermo, la designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Laghezza.

Il quarto ufficiale sarà Mazzoni, mentre al VAR opererà Maggioni, assistito da Rapuano nel ruolo di AVAR.

Designazione completa:

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Ceolin e Laghezza

Quarto ufficiale: Mazzoni

VAR: Maggioni

AVAR: Rapuano

Come emerge dalle probabili formazioni di Tuttosport, Inzaghi dovrebbe dunque confermare l’impianto tattico utilizzato nelle prime giornate, introducendo Pierozzi sulla fascia destra. Andreoletti, invece, si prepara al debutto sulla panchina toscana con un sistema a due punte, cercando di mettere in difficoltà la capolista.