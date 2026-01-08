Tuttosport: “Diakitè-Spezia. Aurelio-Venezia, tutte le trattative del giorno in serie B”

Lo Spezia accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura per Mendes, in uscita dal Modena, mentre prende sempre più distanza dall’ipotesi di un ritorno di Nzola. Come scrive Marco Bisacchi su Tuttosport, l’operazione Mendes è favorita anche dal fatto che il Modena ha già coperto l’uscita assicurandosi De Luca dalla Cremonese.

Diverso il discorso per Nzola. Secondo quanto riporta Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, il ritorno dell’attaccante angolano allo Spezia resta una suggestione difficile da concretizzare, soprattutto per l’alto ingaggio da 1,4 milioni di euro a stagione. Il giocatore, in rotta con il Pisa e destinato al rientro alla Fiorentina, cerca una sistemazione per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione negativa in Toscana.

A centrocampo, lo Spezia guarda al dopo Esposito. Come sottolinea ancora Marco Bisacchi su Tuttosport, la prima scelta è Bohinen del Genoa, attualmente in prestito al Venezia. Le alternative portano a Valoti, in uscita dalla Cremonese, e a Bellemo della Sampdoria, profilo seguito anche dal Padova. Piace inoltre Diakité del Palermo, seguito con interesse sia dallo Spezia sia dall’Avellino.

Capitolo uscite: uno dei nomi pesanti è quello di Aurelio, difensore molto apprezzato dal Venezia, che vuole rinforzarsi ulteriormente nella corsa alla Serie A diretta. Lo Spezia, evidenzia Marco Bisacchi su Tuttosport, è disposto a cedere il giocatore solo davanti a un’offerta significativa. In uscita anche Candela, di proprietà del Venezia, già seguito dal Cesena e ora finito sul taccuino del Bari.

Proprio il Bari è tra i club più attivi. I pugliesi cambieranno volto sul mercato e hanno definito l’accordo con l’Inter per l’arrivo in prestito di De Pieri e Stabile, rispettivamente classe 2005 e 2006, entrambi reduci dall’esperienza alla Juve Stabia. Sempre a Bari sono arrivate le prime parole di Cistana, che ha spiegato le motivazioni della scelta dopo il confronto con Vivarini e Di Cesare.

Sul fronte Avellino, si valutano le offerte per Lescano, seguito soprattutto in Serie C da Brescia e Salernitana. È invece ufficiale l’arrivo in prestito dalla Roma di Reale, difensore classe 2004, ex Juve Stabia. La Reggiana, infine, lavora su Belardinelli dell’Empoli e su Buso del Catanzaro. In ottica giovani, la Serie B resta un palcoscenico ideale: Okoro, ala sinistra della Juventus Next Gen, piace a Entella, Pescara e Sudtirol, mentre il Catanzaro ha chiuso per Gatto dalla Reggina.