Tuttosport: “Blin torna in difesa. Le probabili formazioni di Palermo-Frosinone”

Una sfida che può decidere il destino di entrambe. Il Palermo, dopo due sconfitte consecutive, è costretto a vincere per blindare un posto nei playoff. Il Frosinone, reduce da un momento difficile, ha bisogno di punti salvezza. Fischio d’inizio alle 20:30 al “Barbera” in un clima teso, come sottolinea anche Tuttosport, che ha pubblicato le probabili formazioni della gara.

Palermo: emergenza difesa, Blin arretrato

Il tecnico Alessio Dionisi deve fare i conti con l’assenza di Ceccaroni, Magnani e Gomis, tutti indisponibili. Per far fronte all’emergenza, Blin viene arretrato al centro della difesa accanto a Baniya e Nikolaou, davanti al confermato Audero. Sulle fasce spazio a Pierozzi e Di Francesco, mentre in mediana ci saranno Gomes e Ranocchia, con Segre e Brunori sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakité, Buttaro, Lund, Vasic, Verre, Di Mariano, Insigne, Le Douaron, Henry

Indisponibili: Ceccaroni, Gomis, Magnani

Diffidati: Blin, Gomes, Lund, Nikolaou

Frosinone: Partipilo e Ghedjemis larghi, Ambrosino centrale

Il Frosinone di Paolo Bianco, privo di Marchizza, Darboe, Kalaj, Koutsoupias e Tsadjout, si schiera con un 3-4-3 dinamico. In difesa ci saranno Lucioni, Monterisi e Bracaglia, con Cerofolini tra i pali. A centrocampo agiranno Kone e Bohinen, mentre Vural e A. Oyono saranno gli esterni. In avanti, il tridente sarà formato da Partipilo, Ambrosino e Ghedjemis, con il compito di mettere in difficoltà la retroguardia rosanero rimaneggiata.

Allenatore: Bianco

A disposizione: Sorrentino, Cittadini, Bettella, Lusuardi, Begic, J. Oyono, Kvernadze, Cichella, Barcella, Pecorino, Canotto

Indisponibili: Darboe, Kalaj, Koutsoupias, Marchizza, Tsadjout

Diffidati: Begic, Marchizza, Partipilo, Cerofolini

Palermo-Frosinone (ore 20:30, stadio “Barbera”)

Diretta TV: DAZN

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Una partita senza appello. Il Palermo cerca conferme e riscatto. Il Frosinone gioca per non perdere la categoria. E questa sera, al “Barbera”, i margini d’errore saranno pari a zero.