Gazzetta dello Sport: “Palermo-Frosinone, le probabili formazioni”

Con un Barbera che si preannuncia caldo ma non pieno, e una classifica ancora tutta da scrivere, la sfida si preannuncia senza appello. Chi sbaglia, rischia di salutare i propri obiettivi stagionali.

Il Palermo cerca una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff, il Frosinone vuole mettere in cassaforte la salvezza. La sfida del “Barbera”, in programma questa sera alle 20:30, si preannuncia ad altissima tensione. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, entrambe le squadre si presenteranno in campo con moduli consolidati ma formazioni condizionate dalle assenze.

Dionisi senza difensori titolari, fiducia a Baniya

Il tecnico rosanero dovrà rinunciare a Ceccaroni, Magnani e Gomis, affidandosi a un reparto arretrato inedito con Baniya centrale tra Diakité e Nikolaou. In mezzo al campo, spazio a Blin e Gomes, con Pierozzi e Di Francesco sulle corsie e Segre mezzala. In avanti confermatissimo il tandem Brunori–Pohjanpalo, alla ricerca del gol perduto.

Frosinone, tridente leggero e tante defezioni

Il Frosinone si presenta al Barbera privo di sei giocatori, tra cui Marchizza e Tsadjout. L’allenatore Bianco punterà su un 3-4-3 offensivo, con il rientrante Lucioni al centro della difesa e il giovane Ambrosino riferimento offensivo centrale, supportato da Kvernadze e Ghedjemis.

Palermo (3-5-2)

Allenatore: Dionisi

Portiere: 12 Audero

Difensori: 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou

Centrocampo: 27 Pierozzi, 28 Blin, 6 Gomes, 8 Segre, 17 Di Francesco

Attacco: 19 Pohjanpalo, 9 Brunori

Panchina: Desplanches, Sirigu, Buttaro, Lund, Segre, Ranocchia, Vasic, Verre, Insigne, Di Mariano, Le Douaron, Henry

Indisponibili: Magnani, Ceccaroni, Gomis

Diffidati: Magnani, Lund, Blin, Nikolaou, Gomes

Squalificati: nessuno

Frosinone (3-4-3)

Allenatore: Bianco

Portiere: 31 Cerofolini

Difensori: 15 Lucioni, 30 Monterisi, 18 Bettella

Centrocampo: 79 Bracaglia, 92 Kone, 32 Bohinen, 21 A. Oyono

Attacco: 17 Kvernadze, 10 Ambrosino, 7 Ghedjemis

Panchina: Sorrentino, Cittadini, Lusuardi, A. Oyono, Barcella, Cichella, Vural, Begic, Partipilo, Canotto, Pecorino, Cichero

Indisponibili: Kalaj, Koutsoupias, Darboe, Szyminski, Tsadjout, Marchizza

Diffidati: Marchizza, Begic, Partipilo, Cerofolini

Squalificati: nessuno