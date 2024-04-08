Turchia, Fenerbahce lascia Supercoppa dopo 3′ e sottolinea: “Atto di ribellione per le ingiustizie subite”

Nella finale della Supercoppa turca, il Fenerbahce ha preso la decisione di schierare per protesta la squadra Under 19 contro il Galatasaray e di abbandonare successivamente il campo di gioco. Il club ha poi spiegato la sua posizione mediante una nota ufficiale.

“Il club ha fatto questo per i principi e i valori in cui crede e perché è arrivato al punto di ribellarsi alle ingiustizie subite. Come più grande club sportivo del mondo, continueremo a resistere oggi e in futuro come abbiamo fatto ieri”.