Turchia, Fenerbahce lascia Supercoppa dopo 3′ e sottolinea: “Atto di ribellione per le ingiustizie subite”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2024
abb5eb81-b5e6-4978-9b54-d44e363b08aa

Nella finale della Supercoppa turca, il Fenerbahce ha preso la decisione di schierare per protesta la squadra Under 19 contro il Galatasaray e di abbandonare successivamente il campo di gioco. Il club ha poi spiegato la sua posizione mediante una nota ufficiale.

“Il club ha fatto questo per i principi e i valori in cui crede e perché è arrivato al punto di ribellarsi alle ingiustizie subite. Come più grande club sportivo del mondo, continueremo a resistere oggi e in futuro come abbiamo fatto ieri”.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-12 153400

Pinilla, l’ex Palermo annuncia: «Mi hanno diagnosticato un tumore della pelle»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file1 - 2026-02-05T191224.193

Palermo, ricordi Quaison? Il trequartista svedese riparte dalla seconda divisione araba

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Gianni-Infantino-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Russia nel calcio internazionale, scontro Infantino-Ucraina: «La guerra non è politica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
382e64f0-05b6-4cdc-82e0-40eefa42ca08

Sannino si racconta: «Ho avuto la fortuna di allenare Dybala, il più forte di tutti. Zamparini…»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-21 075732

Gazzetta dello Sport: “Il calcio cambia. Le nuove regole”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
vazquez

L’ex rosa Vazquez verso il ritorno al Belgrano

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026
Balotelli

Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026
Screenshot 2025-12-26 140151

City Football Group lascia il Mumbai FC: cedute le quote dopo sei anni

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 26, 2025
file2 - 2025-12-24T142150.056

Lutto nel calcio: Sebastian Hartner vittima di un incidente in seggiovia

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025
lazaar-11

Lazaar: «Il Marocco è la squadra più forte d’Africa. Io torno a giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 21, 2025
Screenshot 2025-12-18 075119

Ecuador sotto shock: ucciso Mario Pineida in un agguato a Guayaquil

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025
lazaarcosenza

Ex rosa Lazaar lancia il Marocco in vista della Coppa d’Africa: «È la squadra più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 16, 2025

Ultimissime

Screenshot 2026-02-16 160833

Pedullà: «La Penna? Non ci siamo dimenticati di Frosinone-Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 141450

Palermo, Štulac riparte dall’Istra 1961: nuovo club per il centrocampista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
ds-pasciuti-carrarese-copertina

Carrarese, Pasciuti: «A Modena penalizzati dall’arbitraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
d'angelo spezia

Avellino, contatti con D’Angelo per la panchina: c’è anche Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
biancolino

Avellino, UFFICIALE: arriva l’esonero per Biancolino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026