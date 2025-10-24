Triestina, UFFICIALE: Tesser nuovo tecnico

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Attilio Tesser è nuovamente l’allenatore della Triestina. Il club alabardato ha annunciato il ritorno del tecnico veneto con una nota ufficiale, confermando anche la composizione del suo staff.

“US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore di Montebelluna torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003/05 in Serie B, i primi sei mesi della stagione 2023/24 e la salvezza ottenuta subentrando a dicembre nello scorso campionato.

Insieme a Tesser, tornano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula. Ad Attilio e a tutti i suoi collaboratori, il club rivolge il bentornato a Trieste e l’augurio di buon lavoro”.

Ultimissime

Vivarini verso Entella-Pescara: «Abbiamo valori altissimi. Siamo una squadra che trova il gol facilmente»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Bianco verso Monza-Reggiana: «Voglio una gara giusta, per affrontare con serenità il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Bedin elogia il nuovo Ceravolo: «Un modello di rigenerazione urbana e sportiva per Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025
Pallone Serie A

Squalifica per doping: il nerazzurro è stato “scoperto” | Può tornare in campo a giocare

Marco Fanfani Ottobre 24, 2025