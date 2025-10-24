Adani sulla Sampdoria: «Salva per miracolo e non ha imparato la lezione»
Il noto telecronista Lele Adani, durante una diretta sul proprio profilo Instagram, ha espresso alcune considerazioni sull’attuale momento della Sampdoria, soffermandosi sulla recente scelta del club di puntare su Angelo Gregucci e Salvatore Foti per rilanciare la squadra in Serie B.
«Speriamo che la scelta di Andrea Mancini e del gruppo Sampdoria di puntare su Angelo Gregucci e Salvatore Foti possa premiare una piazza che, come accompagnamento dei tifosi, è fantastica. È bellissimo vedere il Ferraris con quelle bandiere, con quei colori. La Sampdoria è lì che lotta in Serie B, e ti dispiace perché sembra che non abbia imparato la lezione: salvato miracolosamente lo scorso anno, anche aiutata dal destino, e ripetere certi errori… Però io confido nell’intelligenza e nell’amore di Andrea Mancini, e con questa scelta auguro alla Sampdoria di respirare un po’.»