Colantuono: «La B entrerà nel vivo a febbraio, per la promozione ci sono Modena, Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

In un’intervista esclusiva rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Stefano Colantuono ha condiviso il suo punto di vista sulla Serie B e sulla situazione del Palermo, tra le squadre che stanno cercando di lottare per la promozione in Serie A. Il noto ex allenatore ha offerto una panoramica interessante sulla competizione cadetta, le sue dinamiche e le potenzialità delle squadre in lotta, tra cui quella rosanero.

«La B la conosciamo bene: entrerà nel vivo intorno a febbraio. Da lì bisognerà essere preparati, pronti, veloci e non perdere punti. Il Modena sta facendo un buon campionato, ci sono Palermo, Venezia e altre. Ma tra qualche mese le idee saranno più chiare.»

