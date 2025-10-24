Catanzaro–Palermo, clima sereno e vento moderato: condizioni ideali per la sfida del “Ceravolo”

Condizioni meteo favorevoli per la sfida di Serie B tra Catanzaro e Palermo, in programma domani sera alle 19:30 allo stadio “Nicola Ceravolo”.

Secondo le ultime rilevazioni, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera fascia oraria del match, con temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi. L’umidità resterà su livelli contenuti, mentre la visibilità sarà superiore ai 10 chilometri, garantendo un’ottima illuminazione naturale nella prima parte di gara e condizioni perfette sotto i riflettori nella ripresa.

Il vento soffierà da ovest-nordovest (WNW) con intensità moderata, tra 23 e 30 km/h, con possibili raffiche fino a 40 km/h. Non sono previsti fenomeni di rilievo: assenza totale di pioggia e precipitazioni, con pressione stabile e cielo limpido per l’intera serata.

In sintesi, si prospetta una serata ideale per il calcio, con il “Ceravolo” pronto ad accogliere una delle partite più attese della nona giornata di Serie B: temperatura mite, vento moderato e clima da grande appuntamento.