Catanzaro–Palermo, i bookmaker vedono rosa: rosanero favoriti al "Ceravolo"

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Cresce l’attesa per la sfida di domani sera tra Catanzaro e Palermo, valida per la nona giornata di Serie B.
Le principali piattaforme di betting restituiscono un quadro di sostanziale equilibrio, con i rosanero leggermente favoriti, ma con i calabresi pronti a giocarsi le proprie carte al “Ceravolo”.

Ecco nel dettaglio le quote aggiornate in tempo reale dai maggiori operatori:

Bet365: 1 a 3.40, X a 3.20, 2 a 2.20

Snai: 1 a 3.35, X a 3.25, 2 a 2.15

Marathonbet: 1 a 3.35, X a 3.30, 2 a 2.23

LeoVegas: 1 a 3.15, X a 3.30, 2 a 2.12

AdmiralBet: 1 a 3.25, X a 3.20, 2 a 2.20

Lottomatica: 1 a 3.40, X a 3.20, 2 a 2.20

NetBet: 1 a 3.30, X a 3.30, 2 a 2.22

888Sport: 1 a 3.10, X a 3.25, 2 a 2.10

Betfair: 1 a 3.40, X a 3.00, 2 a 2.15

L’esito più probabile, secondo i bookmaker, resta dunque la vittoria esterna del Palermo, con quote che oscillano tra il 2.10 e il 2.23, seguita da un pareggio attorno al 3.20–3.30.
Più alta la quota per il successo interno del Catanzaro, fissata tra 3.10 e 3.40 a seconda dell’operatore.

Il dato conferma l’impressione di una gara aperta, dove il momento positivo del Palermo di Inzaghi si scontra con la voglia di riscatto del Catanzaro di Aquilani, a caccia della prima vittoria stagionale.

