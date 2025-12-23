Trapani, respinto il ricorso al TAR: si va al consiglio di stato

Arrivano brutte notizie in casa Trapani. È stato respinto il ricorso al TAR del Lazio per gli 8 punti sottratti in classifica ai granata, confermando dunque il provvedimento. Le argomentazioni portate dalla società sono state considerato non sufficienti dal tribunale amministrativo. A comunicarlo è state il club stesso attraverso una nota sui propri canali ufficiali.

Questa la nota della società:

“La società FC TRAPANI 1905 comunica che in data odierna il TAR del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalla società perché non idoneo a giudicare, indicando per di più di non poter applicare ancora la sentenza che ha visto Andrea Agnelli vincere in Lussemburgo contro la giustizia sportiva. La società presenterà ricorso al Consiglio di Stato ma soprattutto ha già presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, pertanto, così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora. Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie”.