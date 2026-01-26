Trapani, Aronica dopo la vittoria a Caserta: «Il presidente ha promesso che avrebbe pagato anche dicembre»

Il Trapani continua a vivere una fase societaria estremamente delicata, con un clima pesante e uno scenario che, nei giorni scorsi, ha fatto temere anche l’ipotesi di un’esclusione dal campionato. Tra giocatori che hanno già lasciato il club e altri pronti a farlo, chi è rimasto in organico continua però a lottare fino all’ultimo, come dimostrato dalla preziosa vittoria esterna sul campo della Casertana.

Nel post partita, Salvatore Aronica ha provato a trasmettere fiducia all’ambiente, soffermandosi sulla situazione economica e su una promessa fatta dal presidente alla squadra:

«Il futuro lo vedo roseo. Siamo l’unica società in Lega Pro che ha pagato lo stipendio di novembre: prima di partire il presidente ha saldato tutta la squadra. Questo testimonia il passaggio da notizie poco confortanti a una situazione positiva. Il presidente ha fatto una grande promessa: in caso di vittoria avrebbe pagato anche dicembre. Un futuro più roseo di questo non lo immagino».

