Ex rosa Di Benedetto esonerato dall’Ars et Labor Ferrara: al suo posto arriva Parlato
Si chiude l’avventura all’Ars et Labor Ferrara per Stefano Di Benedetto, ex tecnico del Palermo Primavera. La società estense, scivolata a -6 dalla capolista Mezzolara nel campionato di Eccellenza, ha deciso di cambiare guida tecnica sollevando dall’incarico l’allenatore.
Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione della situazione sportiva, come comunicato dal club, che ha ringraziato Di Benedetto per la professionalità e il lavoro svolto. Al suo posto la panchina viene affidata a Carmine Parlato, profilo di grande esperienza, chiamato a rilanciare le ambizioni della squadra nella seconda parte di stagione.
Per Di Benedetto si conclude così una parentesi in Emilia, dopo il percorso formativo vissuto in passato alla guida della Primavera rosanero.