Ex rosa Di Benedetto esonerato dall’Ars et Labor Ferrara: al suo posto arriva Parlato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file3 - 2026-01-26T144647.355

Si chiude l’avventura all’Ars et Labor Ferrara per Stefano Di Benedetto, ex tecnico del Palermo Primavera. La società estense, scivolata a -6 dalla capolista Mezzolara nel campionato di Eccellenza, ha deciso di cambiare guida tecnica sollevando dall’incarico l’allenatore.

Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione della situazione sportiva, come comunicato dal club, che ha ringraziato Di Benedetto per la professionalità e il lavoro svolto. Al suo posto la panchina viene affidata a Carmine Parlato, profilo di grande esperienza, chiamato a rilanciare le ambizioni della squadra nella seconda parte di stagione.

Per Di Benedetto si conclude così una parentesi in Emilia, dopo il percorso formativo vissuto in passato alla guida della Primavera rosanero.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-01-26T144647.355

Ex rosa Di Benedetto esonerato dall’Ars et Labor Ferrara: al suo posto arriva Parlato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file2 - 2026-01-26T143532.245

Trapani, Aronica dopo la vittoria a Caserta: «Il presidente ha promesso che avrebbe pagato anche dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Empoli-Spezia serie A

Spezia: Wisniewski verso il ritorno in Polonia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
criscitiello

Criscitiello scuote la Serie C: “Stop al professionismo, stipendi minimi per giocatori scarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
file1 - 2026-01-26T140216.795

Frosinone, UFFICIALE: dal Genoa ecco Fini

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026