Spezia: Wisniewski verso il ritorno in Polonia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Empoli-Spezia serie A

Mp Empoli 11/02/2023 - campionato di calcio serie A / Empoli-Spezia / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Przemyslaw Wisniewski

Già accostato al Palermo nella scorsa stagione, Przemyslaw Wisniewski sembra ora davvero vicino a lasciare lo Spezia per fare ritorno in patria. Dopo le recenti parole del CT della Polonia, che aveva invitato pubblicamente il difensore a cambiare aria, arrivano aggiornamenti concreti sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Meczyki.pl, il centrale classe ’98 sarebbe a un passo dal Widzew Lodz, club impegnato nella lotta salvezza nel massimo campionato polacco. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che porterebbe nelle casse dello Spezia circa 1,5 milioni di euro.

