Trapani, Antonini: «Scandaloso togliere i punti. Al prossimo Consiglio farò fuoco e fiamme»

Anche in questa stagione la Serie C ha dovuto fare i conti con le solite problematiche che, da anni, riguardano alcuni club. Dopo le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, che hanno portato all’esclusione del Taranto nel Girone C e alle penalizzazioni di Triestina (4 punti) nel Girone A, Lucchese (6 punti) nel Girone B e ACR Messina (4 punti), le tre classifiche hanno subito delle modifiche.

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha pubblicato un post sul proprio profilo X per dire commentare la situazione e per avanzare alcune proposte per rendere più sostenibile la Serie C:

“Come avevo già preannunciato due settimane fa ( ricordo i Min..ioni di turno che ridevano) Taranto escluso e Messina con 4 punti in meno. Ora tocca alla Turris. Poi il 16 Aprile finiremo con il botto finale. Siamo davanti a una situazione clamorosa con una decisione di togliere punti scandalosa basate su normative NOIF intollerabili (si deve subito dimettere chi le ha promosse) e su controlli COVISOC che non si capisce come abbiano permesso iscrizione di questi Buffoni al Campionato. Al prossimo consiglio di Lega farò fuoco e fiamme. Unica salvezza per il futuro:

1- Girone unico 20 squadre per una B2;

2- Semi professionismo con imposte come in Serie D;

3- Diritti Televisivi negoziati in partnership tra Lega e delegato delle 20 squadre

4- VAR per tutto il campionato più playoff

5- Indice di liquidità più posizione debitoria non superiore al 175% del capitale sociale a meno che non ci siano garanzie e fidejussioni a copertura del debito oltre a quelle per stipendi dei calciatori;

6- Presidenti e dirigenti di società che falliscono inibiti per 5 anni dallo svolgere ruoli con società sportive. Con queste basi e regole vedi come filerebbero i campionati.

Come avevo già preannunciato due settimane fa ( ricordo i Min..ioni di turno che ridevano ) Taranto escluso e Messina con 4 punti in meno. Ora tocca alla Turris. Poi il 16 Aprile finiremo con il botto finale. Siamo davanti a una situazione clamorosa con una decisione di togliere… pic.twitter.com/jx6BLA0JuP — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) March 7, 2025