Dall’Argentina: Spalletti vuole naturalizzare Santiago Castro per la Nazionale

Possibile tandem d’attacco “Made in Argentina” per l‘Italia di Luciano Spalletti. Il CT della Nazionale, infatti, sarebbe pronto a fare un tentativo per naturalizzare Santiago Castro del Bologna, autore nove gol stagionali tra campionato e coppe. L’argentino farebbe coppia con Mateo Retegui e l’ex tecnico del Napoli spera di poter contare, in futuro, sulle qualità del giocatore rossoblù. Tuttavia – riporta TycSports, portale argentino – non sarà semplice convincere Castro a rinunciare alla Seleccion, soprattutto dopo di essere stato inserito nella lista pre-convocati di Lionel Scaloni per le prossime due gare con Uruguay e Brasile, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Nei prossimi giorni potrebbero seguire importanti sviluppi.

