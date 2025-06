Trajkovski: «Felice per Gattuso in Nazionale. Inzaghi? Spero porti il Palermo in A»

Aleksandar Trajkovski, ex attaccante del Palermo e della Nazionale macedone, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportitaliaMercato, toccando diversi temi legati al panorama calcistico italiano.

Il primo pensiero è andato al nuovo commissario tecnico dell’Italia: «Sono contento per Gattuso, è una scelta buona per la Nazionale. Conosce il calcio italiano e ha la grinta giusta per guidare il gruppo».

Trajkovski ha poi detto la sua su due volti nuovi del nostro calcio, entrambi reduci da esperienze alla Dinamo Zagabria: «Sucic e Baturina sono davvero forti. L’Inter e il Como hanno fatto ottimi acquisti. Hanno qualità e personalità».

Infine, da ex rosanero, una battuta sul cambio in panchina al Palermo, con l’arrivo di Filippo Inzaghi al posto di Dionisi: «Spero che Inzaghi possa portare il Palermo in Serie A. La piazza lo merita e io resto molto legato a quei colori».