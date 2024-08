TMW: “Trapani, rinforzo di spessore in difesa: in arrivo Silvestri dal Cesena”

Il Trapani si rinforza in difesa. Come riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, il club siciliano si è assicurato l’arrivo, dal Cesena, Silvestri.

Per il classe ’93 la società granata ha superato una folta concorrenza assicurandosi così un rinforzo di spessore per la retroguardia che ha totalizzato sette gol in cinquanta partite contribuendo in maniera importante alla promozione del Cesena in Serie B sotto la guida di Domenico Toscano. Parti vicine alla fumata bianca.