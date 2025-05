TMW: “Torino, incontro positivo con l’entourage di Vanoli. La situazione”

Un incontro utile per fare il punto della situazione e cercare un’intesa. Da un lato il presidente del Torino, Urbano Cairo, dall’altro l’entourage dell’allenatore Paolo Vanoli. Le parti si sono confrontate nel pomeriggio, analizzando nel dettaglio la stagione appena conclusa. Il vertice – riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com – è stato definito positivo e chiarificatore, lasciando intravedere una possibile distensione dopo le recenti dichiarazioni di Cairo, che avevano lasciato intendere un certo malcontento nei confronti del tecnico.

La situazione resta in divenire, ma l’incontro potrebbe aver rappresentato un primo passo verso un riavvicinamento. Il futuro della panchina granata è ancora da definire, ma il club sta già iniziando a pianificare le mosse per la prossima stagione, anche in ottica mercato. Resta da capire se Vanoli sarà ancora alla guida della squadra: molto dipenderà dalle prossime valutazioni del presidente e della dirigenza.