TMW: “Spezia, Di Serio sempre più vicino al Palermo”

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Palermo è sempre più vicino a chiudere un colpo in attacco. Si tratta di Giuseppe Di Serio, attaccante dello Spezia, che sarebbe ormai prossimo a lasciare il club ligure per trasferirsi in rosanero.

Come riferisce TMW, il giocatore è in uscita dallo Spezia e la trattativa con il Palermo è entrata in una fase avanzata, con le parti che starebbero lavorando agli ultimi dettagli dell’operazione. Un innesto che potrebbe rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi, alla ricerca di nuove soluzioni per aumentare il peso in attacco nella seconda parte di stagione.