TMW: “Sampdoria, mancano le alternative. Al momento si va avanti con Semplici”

Non è sicuramente un momento facile e sereno per la Sampdoria, attualmente in piena zona retrocessione. I blucerchiati hanno il dovere di evitare un tragico scivolone in Serie C e, considerata la classifica corta, hanno a disposizione ben sette gare per scongiurare il peggio. Dopo la sconfitta interna di ieri pomeriggio contro il Frosinone, ci si potevano attendere importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del club ligure.

Secondo TuttoMercatoWeb.com, questa mattina Leonardo Semplici ha diretto l’immediata ripresa al “Gloriano Mugnaini” sotto gli occhi del presidente Matteo Manfredi e al momento l’ex Spal è stato confermato. A pesare su questa scelta sarebbe stata anche l’assenza di valide alternative. L’unica poteva essere il ritorno di Andrea Pirlo, tutt’ora sotto contratto così come Andrea Sottil, ma non è detto che l’ex campione di Milan e Juventus accetti di riprendere il comando considerata la delicata situazione.