Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Sampdoria ha messo a segno un colpo prospettico assicurandosi le prestazioni del giovane difensore Bozhidar Zhechev, proveniente dal Cherno More. Classe 2008, Zhechev è un difensore centrale destro, noto per il suo fisico imponente (193 cm). Il giocatore ha firmato un contratto triennale con i blucerchiati, un investimento che punta a rafforzare la squadra sia per il futuro sia per il presente.

Continue Reading