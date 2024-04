TMW: ” Palermo, si raffredda Gattuso. Il tecnico punta a un progetto dall’inizio”

Come riportato da Alessio Alaimo su “TMW” ci sono stati dei contatti indiretti, ma Gennaro Gattuso con ogni probabilità non sarà l’allenatore del Palermo per il dopo Corini.

Il tecnico ex Napoli, Milan e Marsiglia che ha cominciato ad allenare in Italia proprio a Palermo con Zamparini, sembra orientato a cominciare un progetto dall’inizio programmando la prossima stagione.

Si raffredda quindi la pista Gattuso-Palermo. Anche Fabio Grosso vorrebbe cominciare da inizio campionato.