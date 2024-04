Sampdoria, Pirlo: «Restiamo umili e con i piedi per terra»

Il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria sulla Salernitana.

Ecco le sue parole:

«Hanno cambiato la partita. Quando la partita rimane in bilico, basta una disattenzione per compromettere tutto. Complimenti a chi è entrato ma anche l’atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto. E’ un peccato aver chiuso 1-0 la prima frazione. Abbiamo l’atteggiamento giusto anche nei momenti meno lucidi. La squadra è maturata molto, anche su questo piano. Gli errori ci hanno fortificato, i giovani hanno messo esperienza sia nelle gambe che nella testa. La copertina l’ha presa lui ma anche nelle altre occasioni si è impegnato per la squadra poi i gol arrivano di conseguenza. E’ sempre rimasto concentrato. Penso sia fondamentale, lo vediamo anche in chi ci sta davanti. Dall’inizio dell’anno siamo sempre stati corti e quando avevamo bisogno di cambiare non avevamo giocatori a disposizione. Ora abbiamo giocatori che possono cambiare le partite. Dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. Solo l’umiltà ci ha portato dove siamo adesso. Ricordiamoci dove siamo partiti».