Pagni: «Vedo il Venezia in Serie A insieme al Parma»

Il direttore sportivo Danilo Pagni ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoweb.com nella quale ha espresso un giudizio per la lotta promozione in Serie A:

«Chi vedo in A assieme al Parma? Il Venezia. Gioca un grande calcio, ottimo palleggio ed efficacia. E poi c’è la rivelazione Catanzaro: Noto quando era a quindici punti dal Bari prese Iemmello. E poi c’è il Palermo che non è certamente una top squadra. Caso Acerbi-Juan Jesus? Gravina è stato chiaro: lo attende per abbracciarlo. Io avrei ascoltato a caldo entrambi, subito dopo i novanta minuti. Qualche falla c’è stata. Juan Jesus andava accompagnato da un legale».