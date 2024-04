Sampdoria, De Luca: «Testa già al Palermo, mancano 7 finali»

Intervistato dal sito ufficiale della Sampdoria, Manuel De Luca ha parlato in merito alla vittoria sulla Ternana e si proietta al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Innanzitutto voglio ringraziare tutti i miei compagni, il mister, lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Il merito va tutto a loro che mi hanno fatto stare tranquillo e sereno. Sono contentissimo della mia prima tripletta nel professionismo, me lo merito perché ho lavorato veramente tanto. Dobbiamo continuare su questa strada. È una Samp che sta bene, una Samp spensierata e determinata. Stiamo lavorando nei minimi dettagli e penso che si stia vedendo. Dobbiamo continuare così, rimanendo con i piedi per terra. Abbiamo ancora 7 finali e da oggi si pensa già a Palermo».