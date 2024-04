Calzone: “Barcolla ma non molla Eugenio Corini. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” attraverso un articolo a firma Tullio Calzone fa il punto della 31^ giornata di B giocata ieri.

Imprevedibile, indecifrabile e bellissimo, il campionato diventa un vero e proprio rompicapo appena imboccato il vialone del traguardo. Sorprese a volontà e la solita costante: non esistono gare scontate e guai a dare per acquisito un obiettivo. Passi falsi clamorosi ne commetto in tanti, anche perché nuovi protagonisti fremono e non vedono l’ora di recuperare il tempo perduto. È il caso di Matteo Tramoni, l’ultima storia da raccontare di una stagione avvincente che rischia di diventare un brutto incubo per questo Palermo senz’anima. L’attaccante del Pisa ci mette del suo, tornando in auge dopo l’unica rete griffata ad agosto in questo torneo, pagata a carissimo prezzo con la rottura del crociato contro la Sampdoria alla 1ª giornata.

Questa volta si prende tutto con gli interessi ribaltando il povero Corini a sua volta illuso dalla doppietta di Brunori e dal gol di Lund. Nulla da fare se di mezzo c’è il l’ex talento del Cagliari, l’italo-corso che aveva già col Brescia dato prova delle sue enormi qualità. Quelle viste ieri hanno mandato al tappeto il Palermo alla 4ª sconfitta nelle ultime 5 gare con 14 gol presi e l’ennesima rimonta patita. Barcolla ma non molla Eugenio Corini, attonito di fronte all’ennesima inspiegabile debacle che mette a nudo tutti i limiti di una squadra forte, eppure altrettanto fragile, ancora incapace di gestire un risultato di vantaggio e di non sciogliersi contro un avversario motivato e organizzato ma anche sotto di due gol.

L’allenatore bresciano resta al suo posto, anche perché si rigioca fra 5 giorni. Ma sabato contro la Sampdoria, rilanciatissima dal successo con la Ternana, al Barbera potrebbe essere arrivata l’ora della verità. Quella che attendeva Aquilani col suo Pisa incostante nei risultati, ma coerente nella sua proposta di gioco propositiva e intrigante. Esattamente come il format del Catanzaro di Vivarini che passa a Parma e sbriciola qualche certezza del le tante della capolista, unica squadra di A e B fino a ieri col campo inviolato. Ben 13 vittorie e 8 pari tra lo 0-1 subito dal Pisa il 28 febbraio 2023 e lo 0-2 coi calabresi. Ma i conti per Pecchia si fanno alla fine. E la A resta un traguardo bene in vista. Ora anche per il Como che approfitta dei ko di Vevezia e Cremonese e si issa al 2º posto!