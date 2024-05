Gds: “Desplanches promosso, Lund in ripresa, Segre fa il suo. Le pagelle di Palermo-Ascoli”

Desplanches 6 Debutta a sorpresa al posto di Pigliacelli. Il pubblico lo sostiene ogni volta che tocca la palla ma non riesce a evitare due gol che forse imparabili non erano.

Nedelcearu 5,5 Gioca a destra nella difesa a 3. E non sembra mai sicuro come nelle migliori giornate. L’Ascoli non ha grandi colpitori di testa ma le prende quasi tutte.

Lucioni 6 Ci mette il cuore, con un paio di interventi tutta grinta infiamma il pubblico e cerca di tenere a galla un reparto che continua a fare acqua da tutte le parti.

Ceccaroni 5, 5 Anche Ceccaroni gioca una gara problematica contro avversari certamente non di prima fascia. Il giovanissimo Tarantino non da punti di riferimento, sul primo gol di Caligara sta a guardare l’avversario che colpisce di testa indisturbato.

Diakitè 5,5 Mignani lo schiera quinto di centrocampo a destra, al posto di Di Mariano. Tiene a bada Celia che spinge poco, ma fatica in fase offensiva e non si vede quasi mai nella metà campo avversaria. Una carenza che condiziona tutta la manovra rosanero. Nella ripresa torna in posizione centrale. Viene ammonito e rischia anche il rosso.

Segre 6 Fa il suo, corre, contiene e spinge. Si proietta spesso in avanti e da una sua intuizione nasce il secondo gol del Palermo.

Gomes 6, 5 Fin quando sta in campo è tra i migliori. Bravo a fare girare la squadra,

a recuperare palloni, difficilmente sbaglia un appoggio.

Ranocchia 5, 5 Al suo attivo una battuta dalla distanza che va fuori. Deve ritrovare la reattività giusta, bravo nel palleggio ma incide poco.

Lund 6 Sembra in ripresa, anche se nel primo gol di Caligara non interviene come avrebbe dovuto. Rimedia in parte alla brutta gara contro lo Spezia con una prestazione intensa e concede poco al peperino Falzerano.

Soleri 7 Inizia il gol di Brunori rubando una palla di forzae segna la sua quinta rete stagionale con un bel colpo di testa in tuffo. Si rende utile col suo dinamismo. Nella ripresa potrebbe giocare meglio un paio di ripartenze.

Brunori 7 Segna la sua diciassettesima rete stagionale. Ma oltre il gol al primo minuto si mette in mostra per un paio di giocate di ottima tecnica. Come tutta la squadra sparisce nella ripresa e viene sostituito da Mancuso.

Henderson 5,5 Sostituisce Gomes, ma non ha la visione di gioco per fare il play maker. Così fa molta confusione e limita i danni solo per le sue doti di corsa.

Di Francesco 5,5 Cerca di sorprendere l’Ascoli che si getta tutto in avanti. Ci prova una sola volta dalla distanza. Si perde nel caos finale.

Mancuso sv

Stulacsv

Marconi sv

Allenatore Mignani 5, 5 Rinvia l’appuntamento con la vittoria. Palermo bene un tempo, male nel secondo. È la persona meno responsabile di tutti per questa stagione, ma evidentemente non ha trovato la bacchetta magica. Coraggioso a far debuttare Desplanches, al posto di Gomes avremmo preferito Stulac.